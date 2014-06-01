На острове Хортица презентовали новые бронежилеты для украинской армии

Изобретением занимались военные с опытом. Поиск новейшего сплава был обусловлен высокими ценами на бронежилеты подобного уровня защиты. Разработкой занималась организация «Тризуб СИЧ».

«Мы опирались на те виды оружия, которые используют сепаратисты и террористы на Донбассе. Все виды от автоматического до снайперского оружия мы испытали на пластинах, сплав для которых изобрели наши специалисты. Главное - это цена. Бронежилеты подобного уровня защиты на рынке стоят свыше 5 тысяч гривен. Себестоимость такого обойдется в полторы», - рассказывает Радио Свобода представитель «Тризуб СИЧ» Ярослав Бондаренко.

По словам разработчиков, изготовить такие бронежилеты может каждая область самостоятельно. Но пока что изобретатели держат сплав в секрете и разгласят его доверенным лицам.

«Мы полностью разгласим состав этого сплава. Его можно найти или изготовить в большинстве регионов страны. Затем пластины надо разрезать и закалить. Вставить их можно в любое снаряжение для бронежилетов», - отмечает Ярослав Бондаренко.

Изобретатели занимаются, чтобы на новых бронежилетах кто-то не решил заработать. Именно поэтому сплав для пластин запатентуют, а пока что первые такие бронежилеты передадут на Донбасс.

Вес такого бронежилета более 11 килограммов.