Украина создает совместную военную бригаду с Литвой и Польшей

Правительство утвердило проект соглашения о создании совместного польско-литовско-украинской бригады.

Об этом по итогам заседания Кабинета Министров Украины сообщил исполняющий обязанности министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Это решение для нас очень важно, поскольку подразделения двух стран, которые будут входить в состав бригады - Польши и Литвы - это члены НАТО. Мы будем готовить наш компонент, чтобы знать стандарты НАТО - в них есть чему поучиться", - сказал генерал-полковник Коваль.

Планируется, что Соглашение будет подписано в течение месяца. Украинский компонент бригады будет находиться на базе Международного центра миротворчества и безопасности, что на Львовщине, сообщает пресс-служба Минобороны.