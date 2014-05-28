Министр обороны попросил ветеранов ВДВ помочь в борьбе с террористами

"Сегодня наша страна переживает нелегкие времена. Угроза пришла оттуда, откуда ее никто не ждал. Коварно и без предупреждения агрессивные действия против нас развязали представители народа, который мы считали братским, вместе с которым ковали Великую Победу", - говорится в обращении Коваля.

Глава Минобороны подчеркнул, что эта агрессия уже привела к аннексии Крыма. "Сейчас враг ведет подрывную диверсионно-террористическую деятельность на Востоке нашей Родины", - напомнил он.

Коваль подчеркнул, что "ветераны ВДВ всегда с честью выполняли свой долг, прошли суровые испытания и сегодня занимают активную гражданскую позицию".

"Именно у нас есть тот стержень, который присущ настоящим патриотам и сыновьям своей земли. Мы - страна свободных людей. Мы на своей земле и нам отступать некуда. За нашими спинами - родные дома, семьи, жены, родители и дети", - подчеркнул Коваль.

Глава Минобороны пообещал ветеранам-десантникам всестороннюю поддержку в благородном деле.