Иностранные военные преподаватели провели учебные курсы для харьковских курсантов
Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба посетили представители делегации НАТО – Программы «Совершенствование военного образования» заместитель коменданта Командования и штаба Академии Вооруженных сил Германии бригадный генерал Карл Шрайнер и представитель Национального университета обороны Польши генерал в отставке Зенон Смутняк.
– Главной целью визита стало проведение иностранными экспертами учебных курсов и занятий по программе «Совершенствование военного образования» для личного состава университета, – сообщил исполняющий обязанности начальника ХУВС военный летчик I класса генерал-майор Андрей Алимпиев.
Представители Североатлантического альянса провели встречу с военнослужащими университета, где рассказали о подготовке офицерского состава польских ВВС, пилотов, персонала навигации и связи, обсудили тенденции Евроатлантической интеграции, а также довели информацию о настоящем НАТО, вызовах и угрозах для человечества в XXI веке.
Командование университета продемонстрировало зарубежным коллегам музей Боевой славы военного вуза, специализированные учебные аудитории, а также учебно-тренировочный комплекс вертолета Ми-8МТВ и комплексный тренажер пилота самолета Л-39.