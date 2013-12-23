Иностранные военные преподаватели провели учебные курсы для харьковских курсантов

– Главной целью визита стало проведение иностранными экспертами учебных курсов и занятий по программе «Совершенствование военного образования» для личного состава университета, – сообщил исполняющий обязанности начальника ХУВС военный летчик I класса генерал-майор Андрей Алимпиев.

Представители Североатлантического альянса провели встречу с военнослужащими университета, где рассказали о подготовке офицерского состава польских ВВС, пилотов, персонала навигации и связи, обсудили тенденции Евроатлантической интеграции, а также довели информацию о настоящем НАТО, вызовах и угрозах для человечества в XXI веке.

Командование университета продемонстрировало зарубежным коллегам музей Боевой славы военного вуза, специализированные учебные аудитории, а также учебно-тренировочный комплекс вертолета Ми-8МТВ и комплексный тренажер пилота самолета Л-39.