Можаровский: «Украина является первой страной-партнером НАТО, которая присоединилась к участию в Силах реагирования Альянса»

Об этом сегодня 28 ноября, во время видеоконференции в Доме Правительства сообщил заместитель Министра обороны Украины – руководитель аппарата Владимир Можаровский.

По его словам, с 24 сентября 2013 фрегат Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетман Сагайдачный» с вертолетом Ка -27 и группой специального назначения на борту участвует в антипиратской операции НАТО «Океанский щит» в районе Африканского Рога и Аденского залива. Таким образом, наше государство стало первой среди партнеров Альянса страной-участницей этой операции.

Также недавно успешно завершил миссию по патрулированию Средиземного моря в рамках участия в антитеррористической операции НАТО «Активные усилия» корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Тернополь» с обзорной командой на борту. Целью этой операции было предотвращение незаконного перемещения оружия, наркотиков, террористических актов, торговли людьми, а также осуществление контроля над судоходством.

Всего, в рамках операции корвет «Тернополь» провел в Средиземном море 40 суток.