Николаевские десантницы станут героинями японского документального фильма

Иностранные журналисты Хидеки Кодаира и Хироши Сакума снимали сюжет, который будет полностью посвящен Украине.

Одной из главных героинь будущего сюжета стала победительница конкурса красоты «Мисс десант – 2011» Елена Кольчак. Японских журналистов интересовало, почему девушка выбрала для себя такой непростой вид деятельности, насколько трудно оставаться привлекательной женщиной, проходя службу в таком мужественном роде войск, и как Елена овладела своей военной специальностью.

Сопровождал телевизионщиков из страны восходящего солнца заместитель командира соединения по воспитательной работе подполковник Иван Савка. Офицер провел короткую экскурсию по соединению, рассказал об истории бригады и задачах, которые стоят перед военнослужащими.

Женщины-военнослужащие бригады складывали парашюты, выполняли упражнения на воздушно-десантном комплексе, разбирали и собирали автоматы, отрабатывали приемы рукопашного боя.

Сюжет о николаевских десантницах вскоре выйдет на национальном японском телеканале ТВ Tokyo в передаче «Удивительный мир». Данный проект рассказывает жителям Японии о других странах через призму необычных фактов, которые пытаются найти журналисты. Кроме красивых николаевских десантниц, японские телевизионщики в Украине снимали атомную электростанцию в Чернобыле, самый большой самолет в мире, созданный украинскими авиастроителями АН 225 «Мрия», необычные кафе во Львове и т.д..

По словам координатора проекта в Украине Анны Черноус, японским журналистам очень понравилась наша страна:

- Гости были поражены красотой украинских женщин, о которой они много слышали, но считали эту информацию несколько преувеличенной. Однако за неделю пребывания в нашей стране они убедились, что все услышанное – настоящая правда. Украинские мужчины показались японцам сильными и мужественными. Еще телевизионщиков приятно поразила доброжелательность, с которой их встречали везде, где бы они не появлялись.