Военнослужащие инженерного подразделения в составе очередной ротации национального контингента сил КФОР в Косово готовы к выполнению задач

Учитывая наличие опытных специалистов и мощную учебно-материальную базу полка, именно здесь впервые формировался сводный отряд. Он насчитывает около 30 человек, девять из них – офицеры. Костяк инженерной роты составляют ахтырские саперы.

Кандидаты на должности инженерного подразделения отработали действия нацконтингента во время тактических занятий по восстановлению инфраструктуры в зоне ответственности, обеспечение свободы передвижения подразделений, вождение автомобильной и инженерной техники при преодолении препятствий и заграждений, выполнение задач по разминированию и очистке территории от взрывоопасных предметов и противодействие самодельно-взрывным устройствам. Кроме того, саперы выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и сдали зачеты по физической подготовке.

Действия подразделения оценивала комплексная комиссия в составе офицеров Генерального штаба и командования Сухопутных войск под руководством начальника инженерных войск ВС Украины – начальника Центрального управления инженерных войск Главного управления оперативного обеспечения ВС Украины полковника Василия Пекельного. Офицеры в течение недели изучали реальное положение готовности инженерного подразделения национального контингента к выполнению задач по поддержанию мира и безопасности в Косово.

По словам полковника Василия Пекельного, подготовка инженерного подразделения прошла на высоком уровне, а сами военнослужащие обрели уверенность в себе, научились самостоятельно и быстро принимать правильные решения.

– Сводный отряд впервые сформирован на базе данной части. Военнослужащие прошли специальную подготовку, участвовали в зачистке территории бывшей артиллерийской базы в Новобогдановке. Результаты проверки показали, что военнослужащие инженерной роты национального контингента готовы к выполнению задач, – подвел итог руководитель комплексной комиссии полковник Василий Пекельный.

Инженерное подразделение отправится выполнять задачи по поддержанию мира и безопасности в Косово 9 декабря.