Военкоматы ТУ "Север" приняли на службу 2300 контрактников

По состоянию на 15 ноября вышеупомянутые учреждения с начала года уже приняли 2 300 человек для прохождения военной службы по контракту в рядах Украинской армии.

Старший офицер отдела комплектования и призыва Территориального управления «Север» подполковник Сергей Онацкий рассказал, что большинство отобранных – граждане призывного возраста. Львиная доля этих людей подписали контракт во время осенней призывной кампании. Подписывают контракты и военнообязанные, но большинство это те, кто не проходил срочную службу.

- Лица, которые раньше служили в армии, с первого дня заключения контракта занимают соответствующие военно-учетные специальности, а те, кто не связан с армией в прошлом, или военнообязанные, и назначены на должности других специальностей, параллельно с несением службы овладевают армейскими «азами» и проходят переподготовку в своих воинских частях. Всего в ходе призывной кампании «Осень – 2013» подчиненные военные комиссариаты приняли на контракт более 900 человек, - сообщил подполковник Сергей Онацкий.

Сегодня большая работа проводится с военнослужащими-срочниками относительно возможности продолжать военную службе по контракту. Вместе военнослужащие комиссариатов принимают активное участие в различных мероприятиях, выступают на местном радио и телевидении.

- Молодежь убеждается в том, что армия сегодня является одним из стабильных институтов общества, контрактникам гарантирован полный социальный пакет: денежное обеспечение постепенно увеличивается, бесплатное медицинское обслуживание, вещевое и пищевое обеспечение, льготы при поступлении в высшие учебные заведения Украины, возможность обучения без отрыва от службы и т.п.. Сделано все для того, чтобы военнослужащий-контрактник полностью посвящал себя службе в армии, - подчеркнул подполковник Сергей Онацкий