В Либерии состоялась торжественная церемония передачи полномочий очередной ротации 56 отдельного вертолетного отряда

В мероприятии приняли участие представители оперативной группы, руководителем которой является начальник армейской авиации Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины летчик - снайпер генерал - майор Валентин Пистрюга, командиры отряда обеих ротаций - полковники Петр Плис, Александр Венгер и личный состав национального контингента.

Командиры предварительной и очередной ротации вертолетного отряда подписали акт приема -передачи полномочий. Военный летчик 1 класса полковник Петр Плис доложил руководителю оперативной группы о передаче, а полковник Александр Венгер - о приеме должности командира отряда.

Генерал - майор Валентин Пистрюга отметил, что задачи, которые возлагались на оперативную группу, выполнены в полном объеме. В течение двух недель инспекторы осуществляли контроль приема -передачи должностей, полномочий, оружия и техники между военнослужащими двух ротаций, а также оказывали практическую помощь в решении проблемных вопросов.

- Военнослужащие национального контингента в Либерии - настоящие профессионалы, которых уважают во всем мире. За службу и весомый вклад в дело поддержания мира на африканском континенте в течение 9 месяцев руководство миссии ООН в этой стране искренне благодарно, - сказал генерал - майор Валентин Пистрюга. - Как итог их пребывания здесь, впервые за все ротации вручены сертификаты на имя командира полковника Петра Плиса и на весь личный состав вертолетного отряда, - отметил руководитель оперативной группы генерал - майор Валентин Пистрюга.

Командир очередной 19 ротации национального контингента военный полковник Александр Венгер заверил присутствующих, что его подразделение с честью выполнит поставленные перед Украиной задачи Миссии ООН.

Полковник Петр Плис поблагодарил весь личный состав вертолетного отряда за профессиональное выполнение задач в составе Миссии ООН в Либерии в период с 1 февраля 2013 по настоящее время. А в завершение торжеств за безупречную военную службу и образцовое выполнение воинского долга в составе 56 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии лучшим военнослужащим были вручены медали, грамоты и объявлены благодарности.