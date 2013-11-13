В "Десне" стартовала спартакиада
13:03, 13 ноября 2013Армия
0 0
В 169 учебном центре Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, дислоцированный в поселке Десна на Черниговщине, началась Спартакиада по игровым видам спорта.
Стартовала она с соревнований по баскетболу. В течение месяца 6 команд офицеров управления учебного центра определят лучших еще и в волейболе , мини - футболе.
- В нашем учебном центре занятиям спортом традиционно уделяется значительное внимание. Главными задачами Спартакиады командование определило повышение спортивного мастерства и сплочения коллективов , - сообщил начальник физической подготовки и спорта центра майор Владислав Суспо. - Офицеры высшего звена управления доказывают это личным примером , ведь все играющие капитаны команд - заместители командира 169- го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины .
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter