В "Десне" стартовала спартакиада

Стартовала она с соревнований по баскетболу. В течение месяца 6 команд офицеров управления учебного центра определят лучших еще и в волейболе , мини - футболе.

- В нашем учебном центре занятиям спортом традиционно уделяется значительное внимание. Главными задачами Спартакиады командование определило повышение спортивного мастерства и сплочения коллективов , - сообщил начальник физической подготовки и спорта центра майор Владислав Суспо. - Офицеры высшего звена управления доказывают это личным примером , ведь все играющие капитаны команд - заместители командира 169- го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины .