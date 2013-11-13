Львовские десантники уверенно выполняют программу по набору на военную службу по контракту

По словам командира внештатного вербовочного подразделения капитана Романа Сегейды, только за последние шесть месяцев аэромобильные подразделения пополнили 275 молодых контрактников.

- Хочу подчеркнуть , что в нашей части на сегодняшний день нет ни одного военнослужащего срочной службы. Этой осенью мы торжественно проводили в запас последних солдат - срочников. Мы долго шли к этому, и сейчас более восьмидесяти процентов личного состава - это военнослужащие - контрактники , - отметил офицер.

По словам офицера, на этом этапе основное внимание обращается на привлечение кандидатов - водителей с категорией "С". Также он отметил плодотворное сотрудничество, проводится совместно с военными комиссарами Волынского областного и районных военных комиссариатов .

- Недавно мы совместно с военными комиссарами посетили учебные заведения профессионально -технического направления в разных районах области . На местах провели презентации военной службы по контракту в Вооруженных Силах Украины, в частности, в подразделениях Высокомобильные десантных войск. Кстати , первая зарплата у молодого контрактника вышеупомянутых специальностей составляет 3050 гривен, а после выполнения пяти прыжков, с января следующего года она увеличится еще на 250 гривен.