Командующий силами Миссии ООН в Либерии генерал-майор Леонард Нгонди: "Украинским военным присуще очень ответственное отношение к выполнению задач"

Во время встречи с командующим силами Миссии ООН в Либерии генерал-майором Леонардом Нгонди обсуждалась военно-политическая обстановка в регионе и подведены итоги работы личного состава украинского национального контингента предыдущей ротации.

Генерал-майор Леонард Нгонди поблагодарил украинских военнослужащих 18-й ротации в лице командира 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины летчика 1-го класса полковника Петра Плиса за службу и весомый вклад в дело поддержания мира на африканском континенте в течение 9 последних месяцев.

В свою очередь полковник Петр Плис выразил слова благодарности в адрес руководства Миссии Организации Объединенных Наций за помощь при выполнении задач.

- Украинским национальным континентом было совершено более 1800 вылетов на вертолетах Ми-8 и Ми-24 , наши пилоты провели в небе более 2400 часов, перевезли более 8400 человек, 86 тонн грузов, - отметил полковник Петр Плис.

В ходе рабочей встречи генерал-майор Валентин Пистрюга представил руководству Миссии ООН в Либерии командира 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины 19-й ротации военного летчика 1-го класса полковника Александра Венгера. По словам генерал-майора Валентина Пистрюги, уровень подготовки личного состава национального контингента новой ротации позволяет говорить об успешном выполнении задач по назначению.

Руководитель оперативной группы от имени Министра обороны Украины Павла Лебедева и начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Владимира Заманы поблагодарил командующего сил Миссии ООН в Либерии за высокую оценку деятельности украинских военнослужащих и заверил, что они и в дальнейшем с честью будут выполнять задачи Миссии ООН.

Генерал-майор Леонард Нгонди отметил, что руководство Миссии ООН уверено в профессионализме украинцев.

- Украинским военным присуще очень ответственное отношение к выполнению задач, - отметил генерал-майор Леонард Нгонди.

В завершение визита стороны обменялись сувенирами.

Того же дня украинская делегация совершила визит к начальнику авиации Миссии ООН в Либерии Кульдибе Малику с целью обсуждения ряда рабочих вопросов.

- Присутствие и действия военных из Украины в значительной степени способствуют укреплению мира и стабильности в Либерии. Без украинских вертолетов невозможно представить выполнение задач по патрулированию, воздушной разведки, авиационной поддержки наземных войск Миссии, проведения спасательных операций, перевозки пассажиров и груза, - подчеркнул начальник авиации Миссии ООН в Либерии Кульдиб Малик.