Фрегат "Гетман Сагайдачный" предупредил нападение малоразмерного скоростного плавсредства на гражданское судно MANJIN CILD

Вахтенный офицер немедленно доложил о данном факте командиру фрегата "Гетман Сагайдачный" капитану 2 ранга Роману Пятницкому, который в то время был старшим на главном командном пункте. С гражданским судном поддерживался постоянная сотовая спутниковая связь. Обо всех выполненных мероприятиях и обстановке операционный офицер постоянно докладывал в режиме он-лайн командиру тактической группы командору Хеннинг Амундсену .

По сигналу "боевая тревога" личный состав расчета по отражению скоростных малоразмерных средств был приведен в готовность №1. Силами досмотровой команды усилена оборону корабля от нападения скоростных плавсредств, а вертолетный отряд под командованием майора Александра Сурайкина в готовность «полная».

Командир национального контингента контр-адмирал Андрей Тарасов принял решение в защите гражданского судна от малоразмерных скоростных плавсредств, подозреваемых в пиратстве и начать стремительное сближение с судном, которое нуждается в помощи.

По УКВ-каналу были предупреждены все суда, находившиеся в коридоре безопасности Аденского залива (около 10 судов). При сближении фрегата "Гетман Сагайдачный" с судном MANJIN CILD на дистанцию ​​35 кабельтовых, скоростное плавсредство прекратило преследование вышеупомянутого судна и исчезло в просторах ночного Аденского залива.

- Экипаж корабля был готов выполнить поставленные задачи и предоставить помощь гражданскому судну. Это первая фактическая операция национального контингента в рамках противодействия пиратству в районе Африканского Рога, - отметил командир фрегата "Гетман Сагайдачный" капитан 2 ранга Роман Пятницкий.