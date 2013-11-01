Военнослужащие лучшего механизированного взвода Вооруженных Сил Украины служат в Новоград-Волынском

Соревнования на бригадном полигоне "Александровский" 30 отдельной гвардейской механизированной бригады 8 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины проходили в трех номинациях: слаженность действий подразделения, профессиональная и физическая подготовка. Участие в мероприятии приняли четыре лучших взвода из механизированных бригад армейских корпусов Сухопутных войск и отдельной бригады береговой обороны Военно-Морских Сил. В составе каждого подразделения - один офицер (командир взвода) и двадцать шесть сержантов и солдат.

В течение десяти дней конкурсанты выполняли различные нормативы по технической и огневой подготовки, боевые стрельбы из БМП-2, соревновались в беге на 1100 метров с преодолением общевойсковой полосы препятствий в составе подразделений.

В итоге 1 место и звание "Лучший механизированный взвод Вооруженных Сил Украины" завоевали военнослужащие механизированного взвода 30 отдельной механизированной бригады, которую возглавляет старший лейтенант Иван Голишевский. Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Геннадий Воробьев наградил победителей переходящим призом, вымпелом, дипломом и сертификатом на получение денежной премии в размере 50 тысяч гривен.

2 место и сертификат на 30 тысяч гривен получил горно-пехотный взвод 128 горно-пехотной бригады 13 армейского корпуса. Сертификат на 20 тысяч гривен за 3 место получил механизированный взвод отдельной бригады береговой охраны ВМС.

Подводя итоги соревнования, генерал-полковник Геннадий Воробьев подчеркнул, что каждый из участников конкурса продемонстрировал настоящий профессионализм и стремление к победе.

Не скрывал гордости за победу своих подчиненных командир 8 армейского корпуса генерал-лейтенант Петр Литвин:

- 30 отдельная механизированная бригада - это коллектив, которому я доверяю, и став победителями общевойскового конкурса, они еще раз подчеркнули свой ​​статус настоящих мастеров своего дела.