Военнослужащие нацконтингента в Косово будут выполнять важные задачи во время проведения в крае выборов

Согласно боевого распоряжения командира многонациональной боевой группы "East" сил KFOR полковника ВС США Дэвида Вудса они на протяжении почти двух месяцев будут нести службу на севере края.

Заменив турецкое подразделение, украинское под общим командованием заместителя командира национального контингента капитана Николая Верпета будет обеспечивать круглосуточную охрану периметра военной базы "GATE 1" - передового оперативного лагеря сил KFOR, находящийся вблизи административно - разграничительной линии с Республикой Сербия на расстоянии около 200 километров от базового лагеря "Bondsteel".

Инструктируя подчиненных, командир национального контингента гвардии майор Владимир Кокорев обратил внимание, что в настоящее время в Косово продолжается подготовка к проведению 3 ноября муниципальных выборов. Поэтому особую актуальность приобретает строгое соблюдение мер безопасности, правил обращения с оружием, неукоснительное выполнение всех требований несения службы на определенных объектах базы.

Готовясь к выполнению важной миссии, военнослужащие национального контингента несколько недель провели в различных тренировках и учениях, в частности, на португальском военной базе "Slim Lines".

Во исполнение решения штаба многонациональных сил KFOR по усилению охраны важных объектов в зоне интереса, командованием национального контингента на период выполнения задач было разработано и предложено высшем штаба несколько вариантов действий по обороне "GATE 1".

Следующим этапом стало практическое выполнение мероприятий по обороне важного объекта , в ходе которого были отработаны элементы боевого слаживания на случай возникновения чрезвычайной ситуации днем и ночью, а также скорректированы и уточнены планы непосредственно на местности.

Профессиональные и четкие действия украинских военнослужащих высоко оценил командир передового командного пункта многонациональной боевой группы "East" подполковник ВС США Крайдер, которому на период выполнения задач тактически подчинена часть национального контингента, несущего службу на севере Косово.