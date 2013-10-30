Украинские военные приняли участие в многонациональном брифинге передовых авиационных наводчиков

Мероприятие было инициировано украинской стороной и состоялся на базе бригады силового вмешательства Миссии ООН в ДР Конго. Кроме офицеров национального контингента в нем приняли военнослужащие ВС Южной Африки, Бангладеш и Индии.

Основной целью брифинга было определено ознакомление представителей контингентов с различными способами наведения летательных аппаратов на наземные цели, способами ориентирования на местности, особенностями использования оборудования передовых авиационных наводчиков.

- Это мероприятие мы спланировали заранее, ведь во время Миссии мы работаем рядом с коллегами, поэтому необходимо знать особенности их работы, уметь пользоваться различным оборудованием, - отметил офицер национального контингента полковник Виталий Шмаков.

Брифинг проходил в два этапа. На первом офицеры Миссии обсудили назначения передовых авиационных наводчиков, их работу, порядок и организацию взаимодействия с подразделениями, способы наведения вертолетов на наземные цели, схемы связи и управления авиацией. В ходе второго этапа украинские военные посетили лагерь миротворческого контингента Южной Африки и смогли практически продемонстрировать работу украинского оборудования - радиостанций, компасов, дальномеров, GPS, а также особенности работы авиационных наводчиков в данных географических и климатических условиях. В свою очередь военные ЮАР поделились собственным опытом.

Офицеров Южно-Африканской Республики заинтересовали боевые характеристики украинского вертолета Ми-24 и тактико-технические характеристики Ми-8. В завершение украинцы и представители ЮАР договорились продолжать подобные встречи, ведь они позволяют легко найти общий язык с коллегами непосредственно в рабочей обстановке.