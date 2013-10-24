Украинские морские пехотинцы станут участниками международных учений

Сегодня , 24 октября, в Симферополе состоялась церемония отправки роты морской пехоты Феодосийского отдельного батальона морской пехоты для проведения второй фазы главного сертификационного командно-штабных учений Сил реагирования НАТО "Steadfast Jazz - 2013".

Активная фаза международных учений, в которых будут участвовать украинские морские пехотинцы, состоится в период с 28 октября по 9 ноября 2013 года на территории Учебного Центра Сухопутных войск вооруженных сил Республики Польша "Дравско - Поморский".

Общее руководство национальным подразделением осуществляет командир контингента майор Владимир Баранюк. Во время военных маневров 89 морских пехотинцев под командованием капитана Виталия Лыкова будут выполнять учебно-боевые задачи с использованием штатной боевой техники и вооружения.

Со словами приветствия к участникам учений обратился заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Михаил Канивец , а священник отец Василий благословил морских пехотинцев на ратные дела . В завершение торжественных проводов под звуки оркестра отдельной бригады береговой обороны морпехи прошли торжественным маршем и отбыли к месту проведения учений.

По словам заместителя командующего ВМС ВС Украины по береговой обороне полковника Игоря Воронченко, участие этого элитного подразделения флота позволит достойно представить Украину на международной арене.

- Эта рота входит в перечень подразделений, которые заявлены к участию в мероприятиях международного военного сотрудничества. Раздел прошел все этапы подготовки и в прошлом году получил оценку экспертов НАТО высокого уровня. А в этом году военнослужащие принимали участие в международных учениях "Си Бриз - 2013" и "Фарватер мира - 2013". Личный состав роты подготовлен и способен выполнить все поставленные задачи, - отметил полковник Игорь Воронченко.

Всего в крупнейших за последние семь лет учениях НАТО "Steadfast Jazz - 2013" примут участие 6000 военнослужащих спецназа, сухопутных, военно-морских и воздушных сил из 23 стран, которые являются членами НАТО. Также в этих учениях примут участие Украина, Македония, Швеция и Финляндия на правах стран - партнеров альянса. Сценарий маневров - отражение агрессии, которой подверглись страны блока НАТО и отражение крупномасштабной кибернетической атаки.

Обучение проводиться в нескольких местах в разных странах Альянса, самые элементы состоятся в Латвии и Польше.