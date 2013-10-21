Военнослужащие Черкасского гарнизона в рамках благотворительной акции сдали более 35 литров крови

Врач - акушер - гинеколог Новомосковского района Николай Гула отметил , что военнослужащие 6- го армейского корпуса и 25 - й отдельной воздушно - десантной бригады сразу откликнулись на обращение руководства Новомосковской районной совета и главного врача Новомосковской центральной районной больницы .

- Насущная потребность в таком количестве крови была непосредственно связана с экстренным случаем , который произошел несколько недель назад в родильном отделении Новомосковской центральной районной больницы , - сообщил Николай Гула . - В частности , в одной из пациенток открылась очень сильное кровотечение в после родовом периоде . Донорам для восстановления запаса крови соответствующей группы районной больницы без колебаний стали военные .

Пункт для сдачи крови был развернут на базе 68- го военного госпиталя . Каждый военнослужащий непосредственно перед сдачей крови прошел регистрацию и тщательный осмотр врача , с измерением артериального давления и другими необходимыми медицинскими манипуляциями.

При сдаче крови медики выездной бригады областной станции переливания крови использовали только одноразовые системы и другие необходимые материалы.

Как рассказала начальник 68- го военного госпиталя подполковник медицинской службы Валентина Хромова , благодаря четкой организации и профессионализма наших сотрудников, благотворительная акция прошла на высоком уровне, а жалоб на состояние здоровья от военнослужащих после сбора крови не поступало .

- Вся собранная жизненно важная жидкость пройдет тщательную проверку в лабораториях , где будет соответствующим образом обработана и использована для нужд родильного отделения центральной районной больницы . В общем, было сдано более 35 литров крови , - отметила подполковник медицинской службы Валентина Хромова.

В свою очередь , заведующая отделом заготовки донорской крови выездной бригады областной станции переливания крови Наталья Гуристримба, отметила, что военные никогда не были равнодушными к чужой беде и всегда приходят на помощь людям.

- Мы очень благодарны всем офицерам и солдатам, всегда настроены на такую ​​почетную и благородную миссию - помогать людям и спасать их жизни, - отметила она.