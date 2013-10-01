Президент проверил подготовку военнослужащих

Сегодня, 1 октября, Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Янукович во время рабочей поездки во Львовскую область проверил подготовку подразделений Сухопутных войск и Воздушных Сил и готовность военнослужащих этих видов Вооруженных Сил Украины к выполнению задач по назначению.

В начале учений, которые происходят в Международном центре миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск, Виктор Янукович осуществил пуски противотанковых управляемых ракет "СТУГНА-П". После запуска начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана ознакомил Президента с отдельными видами вооружений, которые используют в Вооруженных Силах Украины.