Украинские ВМС и Донецкая ОГА провели военно-патриотическое мероприятие «Слава сынам Украины"

Мероприятие началось на территории Командования ВМС ВС Украины возложением цветов к памятнику Т.Г.Шевченко первым заместителем командующего ВМС ВС Украины вице-адмиралом Сергеем Елисеевым и председателем Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий.

Во время официальной встречи первого заместителя командующего ВМС ВС Украины, командиров подшефных воинских частей и кораблей с делегацией Донецкой ОГА были обсуждены вопросы развития и совершенствования шефских связей между подразделениями флота и регионом.

- Та работа, которую мы совместно проводим в течение последних 15 лет, имеет ощутимые результаты, - отметил вице-адмирал Сергей Елисеев. - Традиционной, а главное, эффективной с точки зрения военно-патриотического воспитания молодежи стала акция "Дети Донбасса морякам Военно-Морских Украина", во время которой юноши и девушки региона знакомятся с флотом и выдающимися историческими местами Севастополя, - добавил он.

Отметив, что на сегодня большая часть подшефных Донецкой области организаций - это корабли и суда, первый заместитель командующего ВМС ВС Украины также сообщил, что за последние годы объем материальной помощи флота сбоку Донецкой области составил около 3,5 млн. грн. А это, по его словам, существенно помогает силам флота выполнять задачи в Черном и Средиземном морях, способствует качественной подготовке фрегата "Гетман Сагайдачный" в дальнего похода.

В свою очередь, председатель Донецкой ОГА Андрей Шишацкий во время общения с прессой отметил, что целью визита делегации в город-герой Севастополь и непосредственно на украинский флот является совместное проведение военно-патриотической акции "Слава сынам Украины", углубление шефских отношений.

- Мы будем продолжать и развивать взаимодействие, наше дружеское общение, - подчеркнул губернатор.

Стороны обоюдно подчеркнули, что шефская сотрудничество является очень важным как для Военно-Морских Сил Украины, так и для области, и выразили уверенность в необходимости дальнейшего развития.

В рамках акции также состоялось возложение цветов к памятнику гетману П.Сагайдачному, встреча с ветеранами войны и военной службы у аллеи "Города герои", возложение совместно с руководителями Севастопольской городской государственной администрации и Севастопольского городского совета, ветеранской общественностью венка и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах, к памятнику адмиралу Нахимову. Кроме того, участники мероприятия на внутреннем рейде Севастопольской бухты совершили ритуал возложения венка на воду в знак памяти погибших в годы войны.

Во время встреч на борту фрегата "Гетман Сагайдачный" военные моряки и шефы из Донетчины обсудили состояние и перспективы шефской сотрудничества. Председатель Донецкой ОГА Андрей Шишацкий поблагодарил экипаж за теплый прием и надежную защиту Отечества с морского направления. Он, в частности, отметил, что дончане, со своей стороны, обеспечивают энергетическую безопасность государства. Губернатор также оставил запись в Книге почетных гостей, пожелал морякам успешного решения задач дальнего похода.

В этот же день Донетчина доставила на фрегат в рамках шефских связей хозтовары, продукты питания, канцелярские принадлежности и т.п..

В состав делегации Донецкой ОГА также входили координатор шефской сотрудничества между ВМС Украины и Донецкой областью Валентина Яхонтова, представители руководства ООО "ДТЭК Добропольеуголь".