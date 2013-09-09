Открыта выставка "Песня о Соколе", посвященная 100-летию подвига Петра Нестерова

Сегодня, 9 сентября, в Национальном военно-историческом музее Украины состоялось открытие выставки "Песня о Соколе", посвященной 100-летию подвига Петра Николаевича Нестерова, который 9 сентября 1913 впервые в мире выполнил в небе фигуру высшего пилотажа - так называемую "мертвую петлю ".

В открытии выставки приняли участие Премьер-министр Украины Николай Азаров, первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Владимир Замана, летчик-космонавт, Герой Украины Леонид Каденюк, ветераны и будущие летчики.

Гости осмотрели различные виды и типы летательных аппаратов известных авиаконструкторов, ознакомились с документами и фотографиями архивов и музеев Украины и России, предметами обмундирования и предметами, отражающие историю авиации начала 20-го века. Настоящим украшением выставки является фотографии из личного фотоальбома Петра Нестерова, которые любезно предоставили потомки славного героя.

- 100-летний юбилей бессмертного подвига Петра Нестерова является прекрасной возможностью для популяризации выдающихся побед, свершений и героев отечественной военной авиации, - отметил в своем выступлении первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник. - Украина является одной из крупных мировых авиационных держав со славной историей. Киевский военный летчик Петр Нестеров - образец доблестного и бескорыстного служения Родине, выдающийся герой, имя которого вызывает гордость и уважение. Его огромный вклад в развитие авиации сохранил свою ценность и по сей день.

Первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник подчеркнул, что нашим общим интересом является сохранение памяти о пионерах авиационной отрасли - исследователей, изобретателей, авиаконструкторов и безусловно пилотов, которых покорил "пятый океан". - Многие из них потеряли здоровье, а иногда и жизни, однако, несмотря ни на какие преграды, авиация продолжала и продолжает развиваться, а самолеты и авиационное мастерство пилотов - совершенствоваться, - отметил Александр Олейник.

Выставка иллюстрирует сложный и опасный процесс завоевания воздуха, применение авиации в военном деле и в боевых действиях Первой мировой войны, различные виды и типы летательных аппаратов, известных авиационных конструкторов, пилотов-авиаторов, военных летчиков.

- Петр Нестеров является родоначальником высшего пилотажа. Идя по начатому им пути, отечественные летчики разработали и осуществили множество новых приемов пилотирования. А история мировой авиации и ракетостроения всегда была тесно связана с украинской землей, - отметил в своей речи начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Владимир Замана.

Стоит отметить, что в начале Первой мировой войны летчик героически погиб, совершив воздушный таран вражеского аэроплана и ценой собственной жизни победил в первом в истории воздушном бою.

Главной целью выставки "Песня о Соколе", которая продлится до 28 октября является чествование и сохранения памяти о пионерах авиации, "покорителей воздуха", "людей-птиц", как их тогда называли.

К созданию выставки присоединились: Центральный государственный исторический архив Украины, Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Г. С. Пшеничного, Российский государственный архив кинофотодокументов, Государственный политехнический музей при Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт", Украинский научно-исследовательский институт авиационных технологий, Музей Одесского авиационного завода и Департамент военно-культурной антропологии.