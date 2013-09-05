Украинские миротворцы в Либерии контролируют ситуацию на воздушных границах шести государств

На прошлой неделе экипажи из состава отдельной авиационной группы Операции ООН в Кот - д'Ивуаре на вертолетах Ми -24 выполнили патрулирование, полеты наблюдения, воздушное сопровождение перемещения войск над территорией государства и пограничной местностью со стороны Либерии.

В то же время пилоты на Ми -8 совершили перевозки миротворцев других контингентов персонала Миссии , местных жителей , грузов , эвакуацию и медицинская транспортировка . Для осуществления воздушной перевозки военнослужащих и эвакуации больных поднимались экипажи, находились в режиме 45- минутной готовности к выполнению задачи " Stand by ". Несмотря на сезон тропических дождей, в течение одной летной смены было осуществлено 24 полета, налет составил более 26 часов.

Кроме того, по случаю Дня авиации в базовом лагере 56- го отдельного вертолетного отряда прошли праздничные мероприятия. Во время торжественного построения командир отряда военный летчик 1 класса полковник Петр Плис зачитал поздравительные телеграммы от руководства государства , оборонного ведомства , Вооруженных Сил Украины и Миссии ООН в данной африканском государстве.

- Ваша отличная боевая и морально- психологическая подготовка и патриотизм является залогом успешного выполнения задач, стоящих сегодня перед нами , - отметил полковник Петр Плис. - Уже больше месяца в зоне ответственности личного состава 56 - го отряда не только территория Либерии, но и Кот - д'Ивуара. Теперь украинские миротворцы контролируют ситуацию на границах Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинеи, Кот - д'Ивуара, Мали и Буркина Фасо.

По случаю праздника за достигнутые успехи в боевой подготовке, добросовестное выполнение служебных обязанностей группа украинских миротворцев была награждена грамотами и поощрена благодарностями.