Дуэли большого калибра

Накануне участники соревнований выполнили снайперскую стрельбу на меткость.

Сегодня, 3 сентября, воины-танкисты демонстрировали свое мастерство в вождении боевых машин и скоростной стрельбе. На этом этапе соревнований каждый экипаж преодолевал дистанцию ​​полтора километра с коварными препятствиями.

Прибыв на рубеж открытия огня, танкисты загружали боеприпасы и поражали цели за ограниченное время. Первый выстрел из пушки они должны были осуществить не позднее, чем за 20 секунд после команды на открытие огня.

Всего же с вооружения танка экипажи поражали ряд целей условного противника среди которых в частности: "танк", "безоткатное пушка", "пулеметный расчет" и "вертолет" на расстоянии 1400-1800 метров из пушки и 400-800 метров из пулемета Калашникова танкового соответствии.

Как сообщили члены судейского комитета конкурса большинство танковых подразделений уже выполнили упражнения из снайперской и ночной стрельбы. Впереди у конкурсантов еще испытания боевой стрельбой взвода в наступлении.