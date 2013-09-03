Дуэли большого калибра
На военном полигоне 1-й отдельной танковой бригады 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, в поселке Гончаровское на Черниговщине, конкурс на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины достиг своего апогея.
Накануне участники соревнований выполнили снайперскую стрельбу на меткость.
Сегодня, 3 сентября, воины-танкисты демонстрировали свое мастерство в вождении боевых машин и скоростной стрельбе. На этом этапе соревнований каждый экипаж преодолевал дистанцию полтора километра с коварными препятствиями.
Прибыв на рубеж открытия огня, танкисты загружали боеприпасы и поражали цели за ограниченное время. Первый выстрел из пушки они должны были осуществить не позднее, чем за 20 секунд после команды на открытие огня.
Всего же с вооружения танка экипажи поражали ряд целей условного противника среди которых в частности: "танк", "безоткатное пушка", "пулеметный расчет" и "вертолет" на расстоянии 1400-1800 метров из пушки и 400-800 метров из пулемета Калашникова танкового соответствии.
Как сообщили члены судейского комитета конкурса большинство танковых подразделений уже выполнили упражнения из снайперской и ночной стрельбы. Впереди у конкурсантов еще испытания боевой стрельбой взвода в наступлении.