Президент Украины наградил военнослужащих государственными наградами

Так, орденом "За заслуги" III степени награжден первый заместитель Министра обороны Украины Олейник Александр Николаевич.

Почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины" присвоено ведущему научному сотруднику отдела научного центра Воздушных Сил Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Министерства обороны Украины, доктору технических наук, профессору Леонтьеву Алексею Борисовичу.

За весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета, обеспечения конституционных прав и свобод граждан, укрепление экономической безопасности государства, высокопрофессиональное исполнение служебного долга и по случаю 22-й годовщины независимости Украины Указом № 449/2013 в Вооруженных Силах Украины отмечены государственными наградами - орденом "За заслуги" II степени генерал-лейтенанта Литвина Петра Михайловича.

Орденом Богдана Хмельницкого II степени - генерал-лейтенанта Попко Сергея Николаевича, полковника Голоднюк Александра Николаевича.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени - полковника Моина Давида Борисовича, полковника запаса Верхогляда Николая Яковлевича.

Орденом Даниила Галицкого наградили генерал-майора Черепенько Игоря Викторовича, полковников Артеменко Сергея Павловича, Воронченко Игоря Александровича, Гурского Виктора Михайловича, Киричка Александра Петровича, Пономарева Александра Васильевича, Христенко Олега Николаевича, капитана 1 ранга Рябоконя Виктора Викторовича, подполковника Николюк Виктора Дмитриевича.

Медалью "За военную службу Украине" - полковника Бережного Андрея Александровича, полковника Мельника Игоря Валерьевича, капитана 1 ранга Терехина Игоря Михайловича, подполковника Оксанченко Александра Яковлевича,

Медалью "За безупречную службу" III степени - полковника Тимошевского Виталия Васильевича, подполковника Князева Александра Николаевича.

Почетное звание "Заслуженный врач Украины" присвоено заместителю начальника 376 военного госпиталя Военно-медицинского клинического центра Западного региона, полковнику медицинской службы Барбазюку Алексею Андреевичу, врачу-ревматологу отделения Главного военно-медицинского клинического ордена Красной Звезды центра "Главный военный клинический госпиталь" Харитоновой Елене Михайловне.