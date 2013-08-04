Защитники неба Родины - на службе и в будни, и в праздники ...

Праздник начался с торжественного построения личного состава Командования и военных частей Воздушных Сил гарнизона на площади Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.

Открывая официальную часть мероприятия, командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак поздравил присутствующих с праздником отметив, что Воздушные Силы, пройдя сложный путь формирования и развития, за короткий период стали одним из главных носителей боевого потенциала Вооруженных Сил Украины.

- Нам удалось достичь единства управления и взаимодействия силами и средствами авиации, зенитных ракетных войск и радиотехнических войск, создать единую систему контроля воздушного пространства. Ежедневно к боевому дежурству по противовоздушной обороне привлекаются более 2200 человек личного состава и около 400 единиц вооружения и военной техники. Каждый день дежурными силами осуществляется сопровождение до 1500 воздушных целей. В том, что Воздушные Силы сегодня боеспособным видом украинского войска, решающая заслуга каждого солдата, сержанта, офицера и генерала, - отметил генерал-лейтенант Юрий Байдак.

На митинге теплые слова приветствия в адрес стражей неба звучали из уст первого командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Анатолия Торопчина, председателя Общественного совета при Министерстве обороны Украины генерал-майора Юрия Михайленко, заместитель Винницкого городского головы Андрея Ревы.

Поздравляя военнослужащих Воздушных Сил с праздником Архиепископ Винницкий и Могилев-Подольский Симеон и архиепископ Белоцерковский и Богуславский Августин провели освящение присутствующих военнослужащих и передали командующему Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины икону святого пророка Илии, которого провозглашено заместителем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Бронислав Жуковский и Командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак вручили лучшим военнослужащим награды и грамоты от Министра обороны Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

После торжественного митинга состоялось выступление взвода почетного караула и праздничный концерт Центра военного музыкального искусства Воздушных Сил ВС Украины. Вместе с тем все желающие могли отведать солдатской каши, ведь вблизи летнего театра Центрального парка культуры и отдыха были развернуты полевые кухни.

Продолжились торжества на территории Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Генералы и офицеры Командования вида, ветераны Вооруженных Сил, приглашении должностные лица возложили цветы к стеле "Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины" и осмотрели экспозицию Военно-исторического музея Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Она, кстати, пополнилась новым экспонатом - самолетом МиГ-17.

Стоит отметить, что в этот день в командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины состоялся "День открытых дверей", и обновленную экспозицию музея, на которой представлены образцы авиационной ракетной, зенитной ракетной техники и техники радиотехнических войск имели возможность осмотреть все желающие.

В Евпаторийском зенитно-ракетном полку также торжественно отмечают День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

После внесения Государственного Флага Украины, командир полка полковник Матвиенко поздравил личный состав с праздником и поблагодарив за службу, поощрил лучших военнослужащих полка грамотами и благодарностями.

Для вдохновения и силы, в дальнейшем верно стоять на охране воздушных границ страны, личный состав благословил и освятил священнослужитель Свято - Николаевского Собора города Евпатории отец Владимир.

Завершились торжества большим концертом представленным Евпаторийским городским Центром досуга, на котором выступил театр - балет на ходулях, ансамбль восточного танца и еще много других вокалистов и артистов. В ответ полк поблагодарил гостей угощением блюдами полевой кухни и сладостями. А демонстрация военнослужащими вооружения и боевой техники, заверила всех, что защита воздушного пространства Украины - в надежных руках!