Сегодня - День десантника

Высокомобильные десантные войска Вооруженных Сил Украины были созданы на базе частей и соединений воздушно-десантных войск Вооруженных сил Советского Союза.

Первым начальником отечественных ВДВ был назначен генерал-майор Виталий Раевский, который во время боевых действий в Афганистане командовал единственной в составе 40-й армии десантно-штурмовой бригадой. Сегодня командующий высокомобильными десантными войсками Вооруженных Сил Украины - полковник Александр Швец.

Высокомобильные десантные войска предназначены для охвата противника с воздуха, выполнения боевых задач в его тылу, действий в ходе специальных, антитеррористических и миротворческих операций и выполнения задач, которые невозможно эффективно решить другими силами и средствами.

В мирное время ВДВ занимаются боевой подготовкой, наращивают свою боеспособность, принимают активное участие в миротворческих операциях, выполняют мероприятия программ международного военного сотрудничества.

На сегодня в состав ВДВ входят 25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада, 95-я отдельная аэромобильная бригада, которая дислоцируется в Житомире, 79-я отдельная аэромобильная бригада (Николаев), и 80-й отдельный аэромобильный полк (Львов).

Подготовка офицерских кадров для высокомобильных десантных войск осуществляется в Военной академии, расположенной в городе Одесса, а сержантских кадров - в 169-м учебном центре Сухопутных войск, дислоцированном на Черниговщине.

Постепенно совершенствуется экипировка воинов-десантников, их личное оружие и боевая техника, средства индивидуального десантирования и средства десантирования грузов и техники.

За годы независимости Украины личным составом частей ВДВ были осуществлены ночные прыжки с парашютом, возобновлена ​​практика выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия с вертолетов и самолетов в воздухе, десантирования боевой техники и грузов в ходе тактических учений.

Но главным для десантников остается воздушно-десантная подготовка. С начала 2013 воины крылатой пехоты выполнили более 15 тысяч прыжков с парашютом.

Военнослужащие высокомобильных десантных войск постоянно принимают активное участие в международной деятельности Вооруженных Сил Украины. Воины-десантники достойно выполняли миротворческие задачи на территориях более 10 стран мира, в частности, республик бывшей Югославии, Ирака, Кувейта, Ливана, Сьерра-Леоне, Либерии, Эфиопии и Эритрее, Грузии, Республики Конго.

Части и подразделения ВДВ - наиболее активные участники мероприятий международной программы "Партнерство ради мира".

Справка. С появлением ранцевого парашюта Котельникова, появилась реальная возможность доставки в короткие сроки парашютным способом в тыл противника военных формирований для выполнения боевых задач самолетами без их посадки на аэродромы.

2 августа 1930 года впервые в мире в СССР на учениях Московского военного округа был высажен воздушный десант парашютным способом. В дальнейшем воздушные десанты в количестве от нескольких сотен до нескольких тысяч десантников с оружием, снаряжением и боевой техникой высаживались практически на всех учениях и маневрах, в ходе которых продолжалось совершенствование выучки личного состава воздушно-десантных частей по десантированию парашютным, посадочным и комбинированным способами и действиям в тылу противника в ходе выполнения боевых задач.

Использование парашюта для десантирования личного состава привело к появлению нового элемента оперативного построения войск - воздушного десанта и новой формы совместных операций - воздушной операции.

Пример успешных действий воздушных десантов был продемонстрирован на маневрах Киевского военного округа в сентябре 1935 г., где присутствовали более двадцати генералов и офицеров военных делегаций Англии, Франции, Италии, Польши и других стран. За 1 час 50 минут было десантировано парашютным и посадочным способом около 5000 человек с оружием, снаряжением и техникой, включая танки и артиллерию. Десант захватил переправы через Днепр, чем способствовал войскам, наступавшим с фронта, форсировать водную преграду с ходу и не допустить подхода резервов противника.