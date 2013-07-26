ООН проверило готовность украинцев в Конго к действиям в экстремальных условиях

Инспекционное мероприятие было проведено в соответствии с планом Миссии ООН по всесторонней проверке подчиненных военных контингентов в городе Гома, где находится основная база украинских миротворцев.

Представители комиссии, которые представляют в ООН Египет, Индию и Южно-Африканскую Республику, приняли участие в брифинге, во время которого ознакомились со структурой, основными задачами отдельного вертолетного отряда и особенностями выполнения миротворческих задач на востоке страны по итогам семи месяцев. Также здесь были рассмотрены варианты действий украинских вертолетчиков в случае обострения ситуации безопасности. В частности, схемы перемещения личного состава и военной техники, усиление охраны и обороны объектов, вопросы управления подразделениями через военные средства связи.

В течение нескольких часов в базовом лагере и на вертолетной площадке аэродрома Гома была проведена комплексная проверка вооружения, имущества, авиационной, автомобильной и специальной техники.

Особое внимание комиссия обратила на действия личного состава в условиях повышения степени боевой готовности, слаженность подразделений в случае возникновения пожаров и стихийных бедствий. В рамках проверки проведена тренировка действий взвода охраны по отражению нападения условного противника на один из постов наблюдения и действий нештатной пожарной команды вертолетного отряда в случае возгорания объекта в автомобильном парке.

– Я убедился, что украинский отдельный вертолетный отряд по праву называют гордостью Миссии ООН в Демократической Республике Конго. Проверка показала, что украинские миротворцы являются настоящими профессионалами военного дела и готовы выполнять возложенные на них задачи в условиях различной тактической обстановки, – подчеркнул председатель комиссии подполковник Хемачандра.

Стоит отметить, что в этот же день, по заданию миссии ООН, два экипажа украинского Ми-24 выполнили полеты на разведку местности в потенциально опасные районы на востоке Демократической Республики Конго.