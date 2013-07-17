Активную фазу учений "Рапид Трайдент-2013" посетили высшие военные руководители стран-участниц

Сегодня, 17 июля, на территории Международного центра миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, что на Львовщине, за украинско-американскими тактическими учениями "Репид Трайдент-2013" наблюдали представители руководства Вооруженных Сил Украины и стран, участвующих в нынешнем обучении.

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь Кабаненко, командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Геннадий Воробьев, командующий Сухопутными войсками ВС США в Европе генерал-лейтенант Дональд Кэмпбелл, главнокомандующий Сухопутными войсками ВС Республики Сербия генерал-лейтенант Александар Живкович и другие дали оценку действиям подразделений, участвующих в активной фазе учений. Следует отметить, что на смотровой площадке также присутствовали представители дипломатического корпуса стран-участниц учений. Среди них: Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт, посол Республики Польша в Украине Хенрик Литвин, представители Киевской ассоциации военных атташе и другие. Среди делегации высокопоставленных лиц был и губернатор Львовщины Виктор Шемчук.

Сопровождали гостей начальник Львовского гарнизона - глава Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук. А также соруководители нынешнего учения "Репид Трайдент" - первый заместитель командира 8-го армейского корпуса генерал-майор Вячеслав Назаркин и офицер командования Сухопутными войсками ВС США в Европе полковник Альфред Рензи.

В начале визита генерал-майор Вячеслав Назаркин ознакомил высокопоставленных гостей с организацией и порядком проведения "Рапид Трайдент-2013".

Высокие гости осмотрели инфраструктуру Международного центра миротворчества и безопасности. Им было предложено посетить административные и учебные корпуса военного городка "Центральное", ознакомиться с условиями проживания, спортивного и культурного отдыха участников учений.

Впоследствии, высокопоставленные гости отправились на осмотр учебных участков полигона и демонстрацию практических действий участниками учений. В частности, на первом участке британский взвод многонациональной десантной роты выполнил задание по охране важного объекта, во время которого военнослужащие подразделения быстрого реагирования провели десантирование штурмовым способом и отбили нападение "террористов" на условный аэродром.

На другом учебном месте военнослужащие ВС Сербии продемонстрировали порядок действий во время несения службы на контрольно-пропускном пункте.

Следующий этап - солдаты и офицеры американской роты отбили нападение террористов на пункт контроля дорожного движения и организовали эвакуацию раненого с поля боя с помощью украинского вертолета Ми-8. Такая процедура, по классификации НАТО называется - "MEDEVAC" и является неотъемлемым элементом в подготовке миротворческих подразделений.

Впоследствии военнослужащие украинской роты радиационной, химической и биологической защиты выполнили задание по проведению специальной обработки личного состава и военной техники от последствий заражения в результате применения оружия массового поражения.

Неподалеку украинские десантники разведывательного взвода 95-й отдельной воздушно-десантной бригады вместе со своими коллегами из Румынии и Республики Молдова осуществили десантирование с вертолетов Ми-8 и немецкого военно-транспортного самолета С-160 на определенную площадку приземления, которая находится вблизи предполагаемого расположения базы "террористов" .

В специально построенном населенном пункте Даштак-1, который имитирует городскую застройку в возможном районе проведения миротворческой операции, генералы, офицеры и представители дипломатического корпуса наблюдали за действиями военнослужащих Румынии, Молдовы и Армении в составе многонациональной роты при обыске зданий и обезвреживании незаконных вооруженных формирований.

В расположении базового лагеря чиновники заслушали доклад командира многонациональной тактической группы по организации и проведению операции согласно сценарию, а также ознакомились с особенностями работы штабов, в состав которых входят военнослужащие разных стран.

Они имели возможность наблюдать за организацией охраны и обороны базового лагеря многонациональной тактической группы, а также, как подразделения реагируют на нападение противника. Военными пилотами 16-й отдельной бригады армейской авиации 8 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины было проведено практическую фазу тренировки медицинской эвакуации поисково-спасательной группой с применением лебедки.

На других учебных участках для чиновников было организованную презентацию лазерной системы имитации тактических действий MILES, которая используется в процессе боевой подготовки украинскими военными. А отечественные инструкторы продемонстрировали способы противодействия применению самодельных взрывных устройств.

Завершился визит высокопоставленных лиц на Международный центр миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск брифингом с представителями средств массовой информации.

Отвечая на вопрос журналистов, командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Геннадий Воробьев отметил, что такие учения дают украинским военным возможность изучить опыт вооруженных сил разных государств, чтобы потом внедрять современные методики в подготовке наших миротворческих контингентов.

- Большой плюс - это совместимость подразделений разных стран. Если научиться вместе решать задачи на учебных полях, то и в реальной обстановке работа будет продуктивной, - подчеркнул генерал-полковник Геннадий Воробьев.

По словам командующего Сухопутными войсками ВС США в Европе генерал-лейтенанта Дональда Кэмпбелла, практическая ценность подобных учений чрезвычайно велика для всех сторон, поэтому он вместе с украинскими коллегами будет обсуждать возможность их продолжения в последующие годы.