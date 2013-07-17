Сумские военные призывают молодежь идти на контрактную службу

Во время мероприятия представители 25-й отдельной воздушно-десантной бригады подполковник Евгений Коростылев и 27-го Сумского реактивного артиллерийского полка старший сержант военной службы по контракту Александр Юркин рассказали журналистам об условиях службы в Вооруженных Силах Украины по контракту и преимуществах, предоставляемых контрактникам в современной профессиональной армии.

– Сейчас я пользуюсь бесплатным и качественным медицинским обслуживанием, в военной части хорошо кормят, есть возможность сделать карьеру, а главное – получить жилье, – отметил во время пресс-конференции старший сержант Александр Юркин. – К тому же на пенсию можно идти уже после 25 лет службы. А еще можно заочно получить высшее образование и, конечно, хорошую зарплату от 2 до 5 тысяч гривен, – отметил военнослужащий.

В свою очередь заместитель Сумского областного комиссара подполковник Игорь Закревский сообщил, что призыв на срочную службу в этом году последний.

– Этой осенью в армию пойдут 330 лучших юношей из области. По моему убеждению, альтернативы контрактной армии сегодня нет. Лучше быть профессионалом, – сообщил подполковник Игорь Закревский.

В этом году 100 юношей из Сумщины уже выбрали военную службу по контракту, а к концу года областной военкомат планирует отобрать еще 250 кандидатов. Почти у половины из тех, кто стал военнослужащим по контракту, был выбор – идти на срочную или служить на контрактной основе.

– Мы найдем место любому – парню после школы или ПТУ или выпускнику университета. Последний, например, может сразу начать с должности заместителя командира взвода и получать 4,5 тысячи гривен. А со временем, возможно, стать миротворцем, – сообщил подполковник Игорь Закревский.