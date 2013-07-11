Участники учения «Славянское содружество-2013» вернулись в Украину

На железнодорожной станции Синельниково военнослужащих встречал командир бригады полковник Владимир Карпенко, а в соединении состоялся торжественный митинг, в ходе которого командир соединения поздравил личный состав мотострелковой роты с возвращением на родную землю и с успешным выполнением учебно-боевой задачи.

Как отметил заместитель командира бригады, председатель украинской военной делегации полковник Сергей Гулидов, по итогам учений действия украинских военных были оценены как такие, которые способны выполнять задачи по назначению и осуществлять планирование боевых действий.

Как результат – за образцовое выполнение поставленных задач личному составу была объявлена благодарность, а командир 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады подполковник Андрей Светлинский награжден ценным подарком.

– Мы получили неоценимый опыт, который в дальнейшем используем для подготовки личного состава соединения, – отметил полковник Сергей Гулидов.