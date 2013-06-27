В Крыму танкисты успешно выполнили стрельбы из вооружения танка

Указанное упражнение выполнялось в комплексе и предусматривало как стрельбу артиллерийскими выстрелами, так и поражение целей из крупнокалиберного пулемета. Также военнослужащие отработали нормативы по метанию гранат на меткость с места и изучили вопрос выявления и отбора целей. Во время практических занятий танкистов были проверены знания и практические навыки личного состава в решении огневых задач при выполнении стрельб из вооружения танка, а также совершенствование огневого слаживания экипажей при ведении огня.

Выполнение стрельб проводилось из трех танков учебно-боевой группы. Накануне танкисты составили контрольные зачеты по знанию основ и правил стрельбы, материальной части вооружения и выполнили нормативы по неполной сборке и разборке пулеметов ККТ и НСВТ, а также загрузки трех артиллерийских выстрелов в конвейер.