Начальник Генштаба ВСУ в Стокгольме обсуждает перспективы партнерства с НАТО

Сегодня, 25 июня 2013 года, в Стокгольме начала работу конференция НАТО по вопросам перспектив стратегического военного партнерства. В мероприятии принимают участие делегации 56 стран, а также представители военного управления НАТО. Украину на конференции представляет делегация Вооруженных Сил во главе с начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-полковником Владимиром Заманой.





Во время нынешнего мероприятия под названием "Перспективы партнерства", будут обсуждаться достижения Североатлантического альянса в области развития партнерства со времени проведения Саммита НАТО в Чикаго, а также определяться возможности углубления сотрудничества в будущем.

Как предполагается, глава украинской военной делегации генерал-полковник Владимир Замана примет участие в обсуждении вопросов развития стратегического военного партнерства с НАТО, продолжении диалога между руководством генеральных штабов вооруженных сил стран-членов и стран-партнеров по стратегическим вопросам, представляющим взаимный интерес, достижениям в области партнерства в 2012 - 2013 годах, а также определении путей углубления сотрудничества стран-партнеров с Альянсом на ближайшую перспективу.