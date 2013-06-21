На заседании Общественного совета при Минобороны рассматривались жилищные вопросы

В Киеве в Центральном доме офицеров ВС Украины состоялось очередное заседание Общественного совета при Министерстве обороны Украины, во время которого речь шла о состоянии и перспективах обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей. В мероприятии приняли участие более семидесяти представителей общественных организаций.

О дальнейших пути решения жилищной проблемы в армии общественность сообщила директор Департамента капитального строительства Министерства обороны Украины Лариса Храмченко.

- Министерство обороны Украины прилагает все усилия, чтобы удовлетворить социальные потребности людей в погонах. Недавно в городе Херсоне по улице Крымская, 30 состоялась торжественная церемония вручения ордеров на квартиры в 72-квартирном жилом доме семьям ветеранов военной службы и военнослужащим Херсонского гарнизона. Вручены 80 смотровых ордеров на жилье в Житомирском гарнизоне по улице Маршала Жукова, 8, - отметила она.

Для эффективного решения жилищной проблемы военнослужащих в оборонном ведомстве были проработаны следующие пути.

Как сообщила Лариса Храмченко, во-первых, это достройка 168 незавершенных объектов и реконструкция свободных зданий под жилье, что на 30% дешевле возведения новостроек. Незавершенные объекты разделены на 3 категории по степени готовности. 1 категория - это объекты с готовностью 80-90%, которые будут достраиваться за бюджетные средства. 2 категория - это 22 объекта со степенью готовности 40-60%, достройка которых будет проводиться с привлечением внебюджетных средств. 3 категория - это объекты с низкой степенью готовности, но на привлекательных для инвесторов территориях. Предполагается передать их частному инвестору с определением доли квартир Минобороны или органам местной власти на компенсационной основе. До 2017 года, с учетом бюджетных расходов, планируется получить около 25 тысяч квартир.

- Действенным способом привлечения дополнительных средств на строительство жилья должна стать реализация избыточного имущества и земельных участков Министерства обороны Украины через систему открытых публичных аукционов. Соответствующий проект постановления сейчас находится на доработке в Кабинете Министров Украины, - сообщила Лариса Храмченко.

Проектом предусматривается ввести механизм реализации уполномоченными предприятиями Кабмина на открытых и прозрачных земельных торгах недвижимого военного имущества вместе с земельными участками, на которых оно расположено, под контролем общественности. Разработка и внедрение нормативно-правовой базы по этим вопросам позволит получить дополнительные финансовые поступления для строительства жилья для военных.

- Министерством обороны Украины направлено обращение к Президенту Украины - Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины о выделении из Государственного бюджета Украины на 2013 год дополнительного ресурса по общему фонду на строительство жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей в сумме 300 млн грн. Эти средства будут направлены на введение в эксплуатацию объектов незавершенного строительства с высокой степенью строительной готовности и проведения реконструкции зданий и казарм под жилье, - сообщила Лариса Храмченко.

По поручению Президента сейчас обращение прорабатывается Министерством финансов Украины. Выделение этих средств позволит завершить строительство и ввести в эксплуатацию жилые дома на 1518 квартир общей площадью 100,5 тыс. квадратных метров.

- При этом Минобороны будет принимать у подрядчиков только дома, подключенные к коммунальным сетям по постоянной схеме, чтобы избежать ситуации вроде той, что сложилась в Феодосии, - отметила Лариса Храмченко.

Она сообщила, что по иску оборонного ведомства с подрядной строительной организации, которая построила проблемный дом, взысканы средства за несвоевременное невыполнение условий договора.

После этого участники заседания обсудили актуальные проблемы решения жилищной проблемы в военном ведомстве и подготовили соответствующие предложения руководству Министерства обороны Украины.

Помощник Министра обороны Украины Юрий Баскаков поблагодарил представителей общественности за активное участие в обсуждении вопросов повестки дня и выразил надежду, что такая конструктивная работа будет продолжаться.

- Общественный совет при Министерстве обороны для того и создан, чтобы предоставлять руководству оборонного ведомства дельные предложения по самым актуальным проблемным вопросам, - подытожил заседание помощник Министра обороны Украины.