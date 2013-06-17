Сегодня, 17 июня, состоялась пресс-конференция на тему "Капитальное строительство и обеспечение военнослужащих жильем, проблемные вопросы и пути их решения".

В мероприятии приняли участие заместитель Министра обороны Украины Артуро Бабенко, директор Департамента капитального строительства Министерства обороны Украины Лариса Храмченко, директор Департамента финансов Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Иван Марко.

- Проблема обеспечения военнослужащих жильем назревала годами. В начале 2013 новое руководство оборонного ведомства получило "в наследство" 45-тысячную квартирную очередь, а вернее, несколько квартирных очередей из разных категорий военнослужащих. В оборонном бюджете на 2013 год на строительство и приобретение жилья для военнослужащих было запланировано 12 миллионов гривен при кредиторской задолженности за прошлый год в размере 39.5 миллиона гривен. Ситуация была критической, и для ее решения было необходимо искать альтернативные пути, - подчеркнул Артуро Бабенко.

По словам заместителя Министра обороны Украины, с начала года оборонным ведомством была проведена значительная работа по аудиту существующего незавершенного строительства, заказчиком которого выступало Минобороны, начиная с 2007 года.

- 168 недостроенных объектов разделены на 3 категории в соответствии со степенью их готовности. Первая категория - это объекты с готовностью 80-90%, которые будут достраиваться за бюджетные средства. Их максимально быстро можно ввести в эксплуатацию. Вторая категория - это объекты со степенью готовности 40-60%, достройка которых будет проводиться с привлечением внебюджетных средств и определением соответствующей доли Минобороны. Третья категория - это объекты с низкой степенью готовности, но в привлекательных для инвесторов территориях. Это расположенные в центрах городов бывшие казармы, архивы, включенные в перечень избыточного военного имущества, - сообщил Артуро Бабенко.

Кроме того, как отметил заместитель Министра обороны Украины, сегодня при активном сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Украины ведется работа по возврату оборонному ведомству незаконно отчужденного имущества Министерства обороны Украины.

- В течение 2012 - 2013 років хозяйственными судами Украины разных инстанций рассматривались и рассматриваются 52 судебных дела по направлениям капитального строительства. За это время в пользу Министерства обороны Украины было принято решение по 18 судебным делам, в результате чего оборонному ведомству возвращено свыше 25 миллионов гривен, - подчеркнул Артуро Бабенко.