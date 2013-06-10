Военную академию в Одессе посетил атташе Посольства Норвегии в Украине

Во время знакомства с учебной базой военного вуза гость из Норвегии провел встречу с временно исполняющим обязанности начальника Военной академии генерал-майором Олегом Гуляко, побывал в учебных аудиториях военных кафедр, военно-историческом музее и храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Продолжением визита стал брифинг, во время которого представитель Вооруженных Сил Норвегии ознакомился со структурой и задачами этого военного учебного заведения, а также обсудил вопросы, требующие согласования и дальнейшей двусторонней обработки.