Военную академию в Одессе посетил атташе Посольства Норвегии в Украине
18:02, 10 июня 2013Армия
0 0
Вопрос военного сотрудничества и начала дальнейших совместных проектов в военном образовании был рассмотрен в ходе визита в Военную академию (г. Одесса) атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Норвегия в Украине подполковника Хокона Магнуса Льокена.
Во время знакомства с учебной базой военного вуза гость из Норвегии провел встречу с временно исполняющим обязанности начальника Военной академии генерал-майором Олегом Гуляко, побывал в учебных аудиториях военных кафедр, военно-историческом музее и храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Продолжением визита стал брифинг, во время которого представитель Вооруженных Сил Норвегии ознакомился со структурой и задачами этого военного учебного заведения, а также обсудил вопросы, требующие согласования и дальнейшей двусторонней обработки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter