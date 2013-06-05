У военных капелланов теперь есть свой Кодекс

На мероприятии присутствовали уполномоченные представители Украинской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Римско-католической церкви в Украине, Украинской греко-католической Церкви, Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан - баптистов, Духовного управления мусульман Украины.

К обсуждению вопросов повестки дня присоединились начальник отдела по работе с общественными, религиозными организациями и шефским связям Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Александр Щербинин и старший офицер отдела полковник Руслан Коханчук, а также исполнительный директор Института религиозной свободы Максим Васин.

Сначала заслушали доклад о выполнении решений предыдущего заседания совещательного органа при отечественном оборонном ведомстве и обсудили вопросы повестки дня. Участники заседания утвердили Кодекс военного священника (капеллана), регламентирующим пастырское попечение военнослужащих в Вооруженных Силах Украины разных вероисповеданий представителями церквей и религиозных организаций. Кодекс регламентирует, что, среди прочего, военный священник (капеллан) должен осознавать, что он будет работать в поликонфессиональной среде, поэтому добровольно берет на себя обязанность сотрудничать с капелланами других религиозных конфессий для обеспечения пастырской опеки военнослужащих и членов их семей, находящихся под его опекой.

Священники, которые осуществляют пастырскую опеку в Вооруженных Силах, должны уважать религиозные убеждения и традиции верующих военнослужащих других конфессий, как и право на свободу мировоззрения неверующих. Они также с уважением должны относиться к военным капелланам других конфессий, их религиозным убеждениям и практикам.

Также дискуссии велись вокруг потребности в методических рекомендациях по удовлетворению Религиозные потребностей украинских миротворцев за рубежом. Участники заседания отметили, что в этом направлении уже заметны положительные изменения. Ведь на сегодняшний день в миротворческих миссиях работают священники, которые заключили с Министерством обороны пятилетний конракта и находятся на должностях офицеров из религиозных вопросов. Коснулись и вопроса их дальнейшего прохождения службы после возвращения из миссий.

Во время заседания помощник Министра обороны Украины Антон Соколов сообщил участникам о принятых мерах для организационно-технического обеспечения дальнейшей деятельности Совета. Обращаясь к присутствующим, он поставил акцент на том, что руководство оборонного ведомства занимает четкую позицию, которая предусматривает всяческое содействие деятельности Совета. В частности, для работы планируют выделить помещения в Центральном доме офицеров, где члены совета смогут разместить свой штаб и проводить там рабочие заседания.

В свою очередь Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины Украинской Православной церкви архиепископ Белоцерковский и Богуславский Августин внес предложение совместными усилиями организовать празднование Дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В частности, он предложил его провести под девизом "Народ против войны". Вместе с представителями Министерства обороны Украины были обсуждены некоторые аспекты и пункты его сценария.

Кроме этого, представители конфессий спланировали свою работу на вторую половину 2013 года. В частности, обсуждались предложения о проведении совместных мероприятий и разработка единой программы учебного курса подготовки военного священника (капеллана).