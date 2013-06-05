У военных капелланов теперь есть свой Кодекс
Сегодня, 5 июня, в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины состоялось очередное заседание Совета по делам пастырской опеки при Министерстве обороны Украины под председательством Владыки Станислава (Широкорадюка).
На мероприятии присутствовали уполномоченные представители Украинской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Римско-католической церкви в Украине, Украинской греко-католической Церкви, Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан - баптистов, Духовного управления мусульман Украины.
К обсуждению вопросов повестки дня присоединились начальник отдела по работе с общественными, религиозными организациями и шефским связям Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Александр Щербинин и старший офицер отдела полковник Руслан Коханчук, а также исполнительный директор Института религиозной свободы Максим Васин.
Сначала заслушали доклад о выполнении решений предыдущего заседания совещательного органа при отечественном оборонном ведомстве и обсудили вопросы повестки дня. Участники заседания утвердили Кодекс военного священника (капеллана), регламентирующим пастырское попечение военнослужащих в Вооруженных Силах Украины разных вероисповеданий представителями церквей и религиозных организаций. Кодекс регламентирует, что, среди прочего, военный священник (капеллан) должен осознавать, что он будет работать в поликонфессиональной среде, поэтому добровольно берет на себя обязанность сотрудничать с капелланами других религиозных конфессий для обеспечения пастырской опеки военнослужащих и членов их семей, находящихся под его опекой.
Священники, которые осуществляют пастырскую опеку в Вооруженных Силах, должны уважать религиозные убеждения и традиции верующих военнослужащих других конфессий, как и право на свободу мировоззрения неверующих. Они также с уважением должны относиться к военным капелланам других конфессий, их религиозным убеждениям и практикам.
Также дискуссии велись вокруг потребности в методических рекомендациях по удовлетворению Религиозные потребностей украинских миротворцев за рубежом. Участники заседания отметили, что в этом направлении уже заметны положительные изменения. Ведь на сегодняшний день в миротворческих миссиях работают священники, которые заключили с Министерством обороны пятилетний конракта и находятся на должностях офицеров из религиозных вопросов. Коснулись и вопроса их дальнейшего прохождения службы после возвращения из миссий.
Во время заседания помощник Министра обороны Украины Антон Соколов сообщил участникам о принятых мерах для организационно-технического обеспечения дальнейшей деятельности Совета. Обращаясь к присутствующим, он поставил акцент на том, что руководство оборонного ведомства занимает четкую позицию, которая предусматривает всяческое содействие деятельности Совета. В частности, для работы планируют выделить помещения в Центральном доме офицеров, где члены совета смогут разместить свой штаб и проводить там рабочие заседания.
В свою очередь Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины Украинской Православной церкви архиепископ Белоцерковский и Богуславский Августин внес предложение совместными усилиями организовать празднование Дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В частности, он предложил его провести под девизом "Народ против войны". Вместе с представителями Министерства обороны Украины были обсуждены некоторые аспекты и пункты его сценария.
Кроме этого, представители конфессий спланировали свою работу на вторую половину 2013 года. В частности, обсуждались предложения о проведении совместных мероприятий и разработка единой программы учебного курса подготовки военного священника (капеллана).