Ильин: Подразделения морской пехоты и береговых войск готовы к выполнению задач

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Юрий Ильин во время двухдневной рабочей поездки на восток Крымского полуострова провел внезапные проверки реактивного дивизиона береговой ракетно-артиллерийской группы ВМС, отдельного механизированного батальона и отдельного батальона морской пехоты, которые находятся там на военных полигонах.

- В начале недели подразделения, дислоцированные в Феодосии и Керчи, по моей команде были внезапно переведены в высшую степень боевой готовности и в полном составе провели марши в определенные районы полигонов "Чауда" и "Опук", где провели боевое слаживание, - сообщил вице -адмирал Юрий Ильин. - Все задания выполняются ими без всяких условностей.

По словам командующего флота, в этом году подразделения перешли на новую систему подготовки, и главная цель его поездки на полигоны - проверить, как эта система работает.

- До конца текущего года батальон морской пехоты должен иметь в своем составе две роты тактические группы, полностью обеспечены и готовы к выполнению задач по назначению, - рассказал командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин.

Кроме того, в первый день своей работы командующий ВМС провел встречу с мэром Феодосии Александром Бартеневым и вместе с ним побывал на государственном предприятии Министерства обороны Украины «Феодосийский судомеханический завод". Там вице-адмирал Юрий Ильин пообщался с работниками и ознакомился с возможностями предприятия по ремонту кораблей ВМС.

Сегодня на Черноморском тренировочном центре морской пехоты, находящемся вблизи города Старый Крым, командующий ВМС проверил ход тактических учений с выполнением боевых стрельб десантно-штурмовой роты отдельного батальона морской пехоты. По его словам, за это время подразделения морской пехоты совершили марш общей протяженностью 250 км.

Подводя предварительные итоги, вице-адмирал Юрий Ильин отметил, что в целом батальон успешно выполнил поставленные перед ним задачи. Кроме того командующий ВМС Украины напомнил, что на полигоне "Чауда" в течение трех недель продолжается полевой выход подразделений реактивной артиллерии, во время которого проходят боевые стрельбы из боевых машин залпового огня "Град".

- Я удивлен высоким уровнем подготовки артиллеристов, как по выполнению нормативов, так и по управлению огнем, поэтому поставил им оценку "отлично", - сообщил вице-адмирал Юрий Ильин.