Украинские офицеры изучают политику безопасности и обороны ЕС

17 офицеров и работников ВС Украины, которые представляют структурные подразделения Министерства обороны, Генерального штаба и командований видов Вооруженных Сил Украины получают знания по вопросам общей политики безопасности и обороны ЕС, структуры и задач европейских институтов, принятия решений в ЕС, широкому кругу вопросов безопасности, которыми занимается ЕС, и особенностей проведения операций Европейским Союзом.

Программа курса, который проводится на английском языке, включает два содержательных модуля. Во время первого – теоретического – слушатели изучали историю создания, современное состояние и перспективы развития Европейского Союза и других институтов безопасности в регионе, основные аспекты европейской внешней политики и общей политики безопасности и обороны ЕС, их влияние на развитие отношений ЕС с Украиной, в том числе и в военной сфере. Второй предполагает изучение состава и структуры многонациональных европейских сил, концепции подготовки и применения боевых тактических групп ЕС и усвоение основных аспектов военных и гражданских операций ЕС, которые продолжаются.

К занятиям привлечены научно-педагогические работники учебно-научного центра международной миротворческой деятельности Национального университета обороны Украины – начальник кафедры подготовки офицеров для многонациональных штабов по стандартам НАТО и ЕС полковник Василий Школяренко и старший преподаватель кафедры полковник Юрий Призиглей.

Занятия по ключевым темам в курсе провели специально приглашенные почетные гости: представитель Делегации Европейского Союза в Украине, первый советник Леон Лора Хосе Роман, координатор проектов ОБСЕ в Украине, посол Мадина Джарбусинова, офицер по политическим вопросам Делегации Европейского Союза в Украине Ирениуш Фидос, председатель Офиса Совета Европы в Украине, Посол Владимир Ристовски.

Кроме того, с лекциями перед слушателями курса выступили представители Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Владимир Пострибайло и подполковник Виталий Кузьменко.

«Курс политики безопасности и обороны ЕС» завершится 31 мая 2013 года составлением соответствующих зачетов и торжественной церемонией вручения слушателям свидетельств установленного образца.