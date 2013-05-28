В Киеве открылась международная конференция по современным тенденциям трансформации ВС

Главная цель мероприятия - изучение передового опыта внедрения странами Центрально-Восточной Европы стандартам НАТО.

В работе конференции, инициаторами проведения которой выступили Генеральные штабы Вооруженных Сил Украины и Польши, принимают участие представители Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Офиса связи НАТО в Украине, ЕС, Объединенного командования Вооруженных Сил НАТО "Брюнссум", военные атташе иностранных государств, аккредитованных в Украине.

Во вступительном слове заместитель Министра обороны обороны-руководитель аппарата Владимир Можаровский от имени Министра обороны Украины, Военной коллегии Министерства обороны Украины поздравил участников международной конференции и выразил убеждение, что это мероприятие станет еще одним действенным шагом на пути углубления взаимодействия между Украиной и Евросоюзом и странами НАТО по построению действенной системы коллективной безопасности в мире.

- Президентом Украины-Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины определены четкие задачи по дальнейшему реформированию Вооруженных Сил Украины, утверждены концептуальные документы, которыми обусловлен внеблоковый статус Украины, - отметил Владимир Можаровский. - Вместе с тем, для нас крайне важен тот бесценный опыт, которые имеют страны Центрально-Восточной Европы в смысле внедрения евроатлантических стандартов при реформировании вооруженных сил. На сегодня действующее законодательство и нормативно-правовая база Украины позволяют успешно осуществлять углубленное сотрудничество между оборонными ведомствами нашей страны со странами-членами НАТО и ЕС. План, который мы имеем в этом году и на перспективу, свидетельствует об углублении сотрудничества взаимодействия на различных уровнях.

Перед участниками международной конференции выступил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана. Он выразил убеждение, что конференция даст новый импульс в контексте внедрения евростандартов.

- По нашему убеждению, европейская интеграция является одним из внешнеполитических приоритетов Украины, касающийся не только развития национальной экономики и улучшения социальных стандартов жизни граждан, но и участия нашей страны в развитии общеевропейской системы безопасности. На сегодня 21 государство из 28 стран - членов являются одновременно членами ЕС, в принципах и подходах военного планирования проведения боевой подготовки войск и обучения, как подразделений так и личного состава вооруженных сил применяют унифицированные принципы, методы и процедуры планирования обеспечений и применения войск, а также принятия решений. На данном этапе реформирования и развития Вооруженных Сил Украины одной из основных задач военной реформы является внедрение лучших военных стандартов в деятельности Вооруженных Сил Украины, что в свою очередь обеспечивает достижение необходимого уровня оперативной совместимости подразделений Вооруженных Сил Украины с соответствующими подразделениями стран-членов НАТО и ЕС. Это решение базируется на опыте, полученном во время проведения совместных мероприятий международного сотрудничества, обучения персонала и участия наших подразделений в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Председатель Офиса связи НАТО в Украине господин Марчин Кожиел во время своего выступления отметил, что Украина и НАТО на протяжении многих лет остаются надежными стратегическими партнерами, а поэтому Альянс готов и в дальнейшем предоставлять Украине конструктивную помощь на пути трансформации ее Вооруженных Сил.

- Мы уважаем внеблоковый статус Украины и ценим ту конструктивную роль, которую играет ваша страна в системе коллективной безопасности, - отметил Марчин Кожиел. - Более того, мы видим, какую заинтересованность проявляет Украины в вопросах, касающихся заимствования передового опыта НАТО, в частности, что касается развития оперативных возможностей и достижения совместимости.

Предполагается, что в течение двух дней участники конференции обсудят вопросы приоритетов, вызовов и перспектив внедрения передовых стандартов в оперативной, административной и материально-технической сферах деятельности Вооруженных Сил Украины, текущего состояния и перспектив реформирования и развития (трансформации) Вооруженных Сил Украины, а также поделятся опытом в вопросах военного планирования.