В Академии сухопутных войск имени Сагайдачного начала работу ГЭК

Работа ГЭК началась с проведения строевого смотра личного состава учебного заведения и проверки готовности учебно-материальной базы к государственным экзаменам.

Состоялось первое организационное заседание Государственной экзаменационной комиссии и руководящего состава вуза. Члены комиссии заслушали доклады начальников факультетов и первого заместителя начальника Академии полковника Игоря Гордийчука о состоянии дел в учебном заведении и о готовности к Государственной аттестации и выпуску офицеров.

"В Академии сухопутных войск выполнен весь лицензионный объем государственного заказа подготовки военных специалистов, требования учебных планов и программ. Академия к государственной аттестации и выпуска офицеров - готова", - подытожил полковник Игорь Гордийчук.

В свою очередь, Председатель Государственной экзаменационной комиссии довел до присутствующих порядок проведения государственных экзаменов и защиты дипломных работ, указал, на какие вопросы жизнедеятельности курсантских подразделений и подразделений обеспечения будет обращено особое внимание.

Подытоживая, начальник учебного заведения генерал-лейтенант Павел Ткачук выразил надежду, что выпускники покажут высокие знания и докажут, что готовы выполнять обязанности по будущим должностям в воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил Украины:

"Выпускники нашего учебного заведения получают все необходимые знания и практические навыки для дальнейшего прохождения службы на офицерских должностях. Красноречиво свидетельствуют об этом и положительные отзывы о наших воспитанников из войск. Этому, безусловно, способствует мощная учебно-материальная база вуза, высококвалифицированные научно-педагогические работники , опытные командиры, а также мотивация самих курсантов к получению военного профессии и служение Отечеству ".

Члены Государственной экзаменационной комиссии встретились с выпускниками. Генерал-майор Виктор Ганущак ответил на все вопросы курсантов по проведению государственной аттестации и довел до них основные требования при составлении государственных экзаменов. В этом году государственной аттестации подлежат 339 выпускников. 35 из них претендуют на получение диплома с отличием. А прапорщик Дмитрий Каряка, сержант Владимир Янковский, младшие сержанты Георгий Татариков и Владимир Васько, курсанты Александр Гелета и Андрей Мазуренко по результатам обучения в Академии и при условии сдачи всех государственных экзаменов на оценку "отлично" могут завершить обучение с золотыми медалями.

При работе Государственной экзаменационной комиссии курсанты-выпускники вуза, сдавать государственные экзамены по соответствующим специальностям, а также будут защищать свои квалификационные и магистерские работы. Практические навыки и умения выпускники будут демонстрировать членам комиссии во время комплексных государственных экзаменов по огневой подготовке, тактике и другим дисциплинам на Международном центре миротворчества и безопасности вуза.

Торжественный ритуал выпуска молодых офицеров запланирован на 21 июня.