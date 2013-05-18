В Киеве прошел Весенний кадетский бал

Как этого требуют традиции, бал проводился вечером. Гостей праздника встречали "богуновцы" в белых парадных мундирах, а в фойе лицея выстроился почетный караул. Бал открыла группа барабанщиков Киевского военного лицея. Первыми танцевали дебютанты, которые исполнили вальс. Позже ребята рассказывали, что готовиться к этому событию они начали еще за два месяца, ведь хотелось показать себя умелыми танцорами. Тренировки проходили два раза в неделю и продолжались 3:00. По словам "богуновцев", было трудно, но приятно. Они танцевали популярные европейскую и латиноамериканскую программы.

Присутствовавший на балу начальник Главного управления личного состава Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко, обращаясь к присутствующим, поставил акцент на том, что недавно наша страна праздновала 68-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Он констатировал, что активное участие в главных государственных мероприятиях, связанных с этим событием, принимали самое "богуновцы". Этому дал высокую оценку Министр обороны Украины Павел Лебедев. Генерал-лейтенант Сергей Кропивченко передал кадетам слова приветствия от руководителя оборонного ведомства и вручил от него дипломы и ценные подарки лучшим лицеистам.

В свою очередь начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна генерал-майор Даниил Романенко отметил, что "богуновцы" в этом году впервые приняли участие в Кремлевском Кадетском балу в Москве. Пять пар лицеистов и их партнерш достойно представили нашу страну среди россиян, испанцев, киргизов и участников из других стран. Организаторы мероприятия высоко оценили их танцевальную подготовку и вручили им приглашение на следующий Кремлевский Кадетский бал.

- Именно в лицее закладываются основы дальнейшей военной карьеры, что, безусловно, поможет юношам в будущем стать достойными представителями офицерского корпуса и придаст уверенности в правильности выбранного жизненного пути, - отметил начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна генерал-майор Даниил Романенко. По его словам, традиции, безусловно, нужно возрождать и кадетский бал можно считать одним из элементов воспитания будущих офицеров - опоры войска. Это, в частности, воспитывает у мужчины уважительное отношение к противоположному полу. Ведь будущий офицер должен быть образцом во всем. Воспитанность и галантность всегда были присущи офицерам. И в учебном заведении, среди прочего, воспитывают у лицеистов эти качества.

Генерал-майор Даниил Романенко отдельно отметил, что Киевский военный лицей имени Ивана Богуна всегда был в авангарде военного образования.