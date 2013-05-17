В 2013 году из арсеналов и складов ВСУ изъято 7933,5 тонн боеприпасов

– В 2013 году из арсеналов и складов Вооруженных Сил Украины изъято 7933,5 тонн боеприпасов, из них для утилизации за счет исполнителей работ – 717,8 тонн, за счет государственного бюджета – 2 083,9 тонн, за счет международной помощи в рамках трастового фонда НАТО/ПРМ – 2 731,8 тонн, силами инженерных подразделений Вооруженных Сил Украины – 2400 тонн, – рассказал он.

Кроме того, с начала 2013 года за средства международной помощи на утилизацию изъято 30 тысяч единиц стрелкового оружия, около 166 тысяч единиц (27,7 тонн) противопехотных мин. Из военных баз хранения изъято и передано на утилизацию предприятиям Российской Федерации около 1,5 тыс. тонн компонента ракетного топлива «меланж».

– Выполнение программы утилизации дает возможность Вооруженным Силам Украины сократить неперспективные арсеналы, базы и склады, высвободить численность личного состава для боевых частей, уменьшить стоимость содержания Вооруженных Сил, – отметил Владимир Можаровский.