В столице на территории музея истории ВОВ зажгли Огонь Славы

На его территории состоялась церемония "Поклонимся великим тем годам" - зажжение Огня Славы. Это почетное право было предоставлено лицеисту Киевского военного лицея имени Ивана Богуна отличнику учебы Николаю Бойко.

Военнослужащие роты почетного караула Отдельного полка Президента Украины возложили гирлянду Воинской славы и прошли торжественным маршем перед ветеранами, фронтовиками и участниками боевых действий, которых также поздравил председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов. Он отметил, что в этом году Киев будет торжественно отмечать 70-летие освобождения от фашистских захватчиков, поэтому в столице нынешний День Победы празднуется по-особому.

Также ветеранов поздравили концертом "Песни Победы" и "солдатской кашей", которую могли попробовать как фронтовики, так и все желающие.