В Севастополе состоялся Парад победителей

Церемонии возложения цветов к мемориалам, Парад победителей в составе ветеранов войны и Вооруженных Сил, торжественное прохождение войск местного гарнизона и боевой техники состоялись сегодня, 9 мая, в Севастополе по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 69-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков.

Парадом командовали вице-адмирал Сергей Елисеев и генерал-майор Александр Остриков, принимали парад командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин и командующий Черноморского флота Российской Федерации вице-адмирал Александр Федотенков.

Улицей Ленина и проспектом Нахимова в присутствии тысяч зрителей - жителей и гостей Севастополя, торжественным маршем прошли военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Внутренних войск МВД Украины, Государственной пограничной службы Украины и Черноморского флота России, а также боевая техника Военно-Морских Сил ВС Украины и Черноморского флота России общей численностью около 1,5 тысячи человек.

700 украинских военнослужащих были представлены парадными расчетами Академии ВМС им. П.С.Нахимова, корабельного состава флота, морской пехоты, войск береговой обороны, Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, учебного центра ВМС, а также Почетной стражей, барабанщиками, группой знаменосцев, фанфаристами и линейными.

Украинские ВМС также продемонстрировали боевую технику - 4 бронетранспортера БТР-80, 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 2 гаубицы 2А36 "Гиацинт" и 2 зенитных ракетных комплекса "Оса" войск береговой обороны ВМС ВС Украины.

- То, что военнослужащие украинского и российского флота шли в парадных расчетах плечо к плечу - очень важно. Подобное сотрудничество демонстрирует готовность совместно реагировать на те или иные угрозы миру, - отметил командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин.

Следует подчеркнуть, что в этом году впервые в торжественном прохождении войск приняли участие колонны воспитанников школы юнг при Академии ВМС им. П. Нахимова и детско-юношеской морской флотилии с портретами Героев Советского Союза - выходцев из Севастополя, защитников и освободителей города. Инициаторами этой идеи стали командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин и мэр Севастополя Владимир Яцуба.