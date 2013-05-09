Одесса торжественно отметила 68-ю годовщину Победы

В Одессе, на главной площади города - Куликовом поле, по вынесению Государственного Флага Украины началось торжественное прохождение войск Одесского гарнизона по случаю празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В присутствии ветеранов Великой Отечественной войны, народных депутатов Украины, командного состава Одесского гарнизона, руководства местной власти, а также жителей и гостей города, свою строевую выучку продемонстрировали более тысячи военнослужащих, которые несут службу в рядах Вооруженных Сил и других военных формирований Украины.

Распределенные на 20 парадных расчетов, защитники Отечества вместе с солдатами Великой Победы, воспитанниками местного лицея с усиленной военно-физической подготовкой прошли торжественным маршем мимо трибуны, с которой их приветствовали ветераны Великой Отечественной войны, народные депутаты Украины, председатель Одесской областной госадминистрации Эдуард Матвийчук, командующий Южного ОК генерал-майор Анатолий Сиротенко, другие важные должностные лица города и области. А знаменосная группа из числа курсантов Военной академии провела символ Победы - копию флага 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии и боевые знамена частей и соединений Красной Армии, в апреле 1944 года освобождали от немецко-фашистских захватчиков город-герой Одессу .

После завершения ритуала торжественного прохождения войск, которым командовал начальник Одесского гарнизона генерал-майор Анатолий Сиротенко, присутствующих ждала интересная культурная программа военно-патриотической направленности. Жители и гости города-героя Одессы ознакомились с современными образцами вооружения и техники, которыми оснащены части и соединения Украинского войска. В завершение торжеств состоялся дефиле-плац-концерт, во время которого прозвучали мелодии фронтовой поры, и показательное выступление Роты почетного караула.