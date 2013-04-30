Житомирские курсанты совершенствуют профессиональную подготовку в полевых условиях

В ходе ротно-тактических учений курсанты практически отработали ряд важных вопросов, которые теоретически изучали на занятиях кафедры тактики и боевого обеспечения. Среди них – осуществление марша в пешем порядке, отражение «нападений» диверсионных групп, разведка и преодоление зараженных участков местности в средствах индивидуальной защиты, форсирование водной преграды и т.п.

По словам заместителя начальника факультета радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы по учебной и научной работе подполковника Виктора Любиченко, такие занятия позволяют будущим офицерам успешно усваивать учебные дисциплины и сказываются на их боевой подготовке.

– При выполнении учебных задач при ведении наступления или обороны в составе подразделения каждый из курсантов почувствовал, насколько важны вопросы взаимодействия, четкого руководства в условиях современного общевойскового боя, – отметил подполковник Виктор Любиченко. – Конечно, тонкостям его ведения в учебных классах не научишь, такой опыт приходит только с практикой – в полевых условиях.

По результатам ротно-тактических учений за отличное выполнение учебно-боевых задач старшие сержанты Владислав Горбатюк, Виталий Ворона и сержант Владимир Панькив поощрены высшим командованием.