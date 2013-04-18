Курсанты ВДВ выполнили штурмовое десантирование с вертолетов

Особенностью нынешних полевых занятий для будущих офицеров стало усвоение новейших средств безпарашутного десантирования с помощью съемного бортового оборудования «Адаптер М – 1». Обеспечивали действия десантников и разведчиков опытные пилоты 11-й отдельной бригады армейской авиации 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Десантирование курсантов штурмовым способом с высоты двадцати метров предусматривало проход вертолетов вдоль площадки и высадку десанта с зависанием. Основной задачей данного мероприятия стало усовершенствование и закрепление навыков штурмового десантирования на ограниченные и неподготовленные площадки.

Перед началом и во время выполнения этой боевой задачи личный состав десантных и разведывательных подразделений получил инструкторскую помощь от представителей Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины (г. Феодосия). В настоящее время съемное бортовое оборудование «Адаптер М – 1» прошло практическое испытание в войсках и в дальнейшем будет применено для десантирования личного состава штурмовым способом.

По словам начальника факультета Высокомобильных десантных войск и разведки Военной академии г. Одесса полковника Станислава Чумака, в ходе полевых сборов курсанты впервые испытали новые формы и способы применения воздушно-десантных подразделений, которые можно использовать в любое время года, и на любой местности.

– Все это обязательно пригодится для будущих командиров боевых подразделений, ведь вскоре всем им придется уже самим управлять воинскими коллективами, – подчеркнул офицер.