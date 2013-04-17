Минобороны будет искать инвестора для сохранения Леськовского замка на аукционе

Согласно учетным данным, в с. Леськово Монастирищенского района Черкасской области находится военный городок №1, в состав которого входит 40 зданий, расположенных на земельном участке площадью 88,8 га.

Фонды этого военного городка, высвобожденные с 2004 года, находятся на балансе квартирно-эксплуатационного отдела г. Черкассы и под охраной одной из воинских частей Министерства обороны Украины.

Часть фондов военного городка №1 расположена на территории «Усадьбы Даховских», которая в соответствии с решением исполнительного комитета Черкасского областного совета народных депутатов от 19.04.1990 №76 определена памятником архитектуры местного значения (охранный №105).

К составляющим данного памятника архитектуры, в частности, входит здание №1 (склад площадью 1620 кв. м) – охранный №105/1, главный дом, дворец, замок. Согласно Акту обследования недвижимого имущества, физический износ данного здания составляет 54%.

Согласно требованиям законов Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества», «О хозяйственной деятельности в Вооруженных Силах», с целью наполнения специального фонда Государственного бюджета Украины, учитывая согласование регионального отделения Фонда государственного имущества по Черкасской области, квартирно-эксплуатационным отделом г. Черкассы были заключены договоры аренды нежилых помещений в 17 зданиях военного городка №1 с победителем конкурса ООО «Торгово-промышленная компания «Регион».

Учитывая то, что в объекты аренды вошли здания, которые являются памятниками архитектуры местного значения в соответствии с требованиями действующего законодательства, арендатором заключены с Управлением градостроительства и архитектуры Черкасской облгосадминистрации охранные договоры на памятник культурного наследия.

В охранных договорах определена обязанность арендатора по содержанию памятника в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Этими же договорами предусмотрено, что арендатор не имеет права на приватизацию переданного в аренду военного имущества.

В то же время здания и сооружения военного городка №1 включены в проект Дополнительного перечня №4 недвижимого военного имущества Вооруженных Сил, которое может быть отчуждено (к распоряжению Кабинета министров Украины от 17 октября 2007 года №896-р), который в установленном порядке будет представлен на утверждение Кабинету министров Украины.

Учитывая, что объекты военного городка №1 не включены в Перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, с целью наполнения бюджета Украины планируется, с учетом требований Закона Украины «Об охране культурного наследия», реализовать фонды указанного военного городка на аукционе, в строгом соответствии с действующим законодательством.