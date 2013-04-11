Представители местного самоуправления Харьковщины попробовали себя в роли новобранцев

В ходе однодневного мероприятия участники прошли все испытания в качестве новобранцев. Их «боевой» настрой почувствовали и журналисты.

Областной военный комиссар полковник Алексей Середа ознакомил гостей, среди которых были работники Харьковской облгосадминистрации и депутаты Харьковского городского совета, с организацией призывной работы. Он, в частности, отметил, что без помощи территориальных общин военкоматам региона будет трудно справиться с набором граждан на военную службу по контракту.

– Поэтому подобными, оригинальными в своем роде мерами мы поднимем престиж военной службы, – пояснил офицер.

Государственные служащие и рекруты-контрактники посетили кабинеты военных врачей, сдали тесты по профессионально-психологическому отбору. После этого физические данные «новобранцев» оценили на спортивной площадке военкомата. Финальной проверкой готовности к службе стала строевая подготовка на плацу. На этом этапе многим пришлось восстановить навыки по школьной дисциплине «Защита Отечества», а некоторым – научиться чему-то новому.

Напоследок военно-патриотической акции: «Стань воином-контрактником!», для гостей военного учреждения организовали концерт. Свои вокальные и танцевальные данные продемонстрировали члены творческих коллективов 9-го гарнизонного Дома офицеров.