Меланж с Харьковщины начали отправлять за пределы Украины

Вскоре опасную жидкость в 7 специальных железнодорожных цистернах направят в Российскую Федерацию с целью дальнейшей утилизации на одном из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса, недалеко от города Нижний Новгород.

– С помощью финансовой поддержки международной организации в первой половине 2012 года военная часть избавилась от 2 тысяч тонн окислителя ракетного топлива меланж. 18 декабря прошлого года мы продолжили вывоз остатков меланжа, и до сих пор успешно отправили три партии. Каждая – около 380 тонн, – отметил командир Состава ракетного топлива Сухопутных войск подполковник Александр Николаев.

Согласно условиям продления международного проекта Украина – ОБСЕ, к концу этого лета предусмотрен вывоз всего количества меланжа с Харьковщины.

Накануне загрузки меланжа в железнодорожные цистерны условия выполнения международного договора в военной части проверили сотрудники офиса ОБСЕ и эксперты программы ОБСЕ-Украина. Гости высоко оценили порядок хранения опасного вещества и систему охраны на военном объекте.

Справка. Финансовую сторону обеспечения данного долгосрочного проекта, который начался в 2009 году, полностью взяли страны, среди которых: Дания, Испания, Германия, Норвегия, Польша, Венгрия, Финляндия, Чехия, Швеция и США.

По состоянию на 11 апреля в Харьковской области в Составе ракетного топлива Сухопутных войск остается еще свыше 1,9 тысячи тонн меланжа и жидкости других типов.